На Солнце зафиксировали увеличение активности

На Солнце начала возрастать активность из-за приближающихся к видимой стороне звезды крупных пятен, которые уже начали влиять на космическую погоду. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Согласно прогнозам, эти пятна появятся на видимой части звезды в течение 1–2 дней. При этом вспышки, происходящие высоко в короне, уже начинают проявляться на горизонте и нарушают стабильный характер активности.

В лаборатории подчеркнули, что в настоящее время ситуация не вызывает опасений, поскольку аппарат Solar Orbiter продолжает передавать информацию о распаде активных областей на обратной стороне Солнца. Тем не менее окончательные выводы можно будет сделать только после того, как эти области станут видимыми.

Сейчас геомагнитная обстановка сохраняет спокойствие. На графиках фиксируется "зеленый" уровень, заключили исследователи.

Об образовании на Солнце гигантской группы пятен, которая может стать одной из самых опасных за последние годы, стало известно 18 мая. Их активность зависит от магнитного поля звезды.

Как заявлял ученый Натан Эйсмонт, появление таких пятен необычно большого размера может представлять опасность, так как на их фоне возрастает количество магнитных бурь. Он добавил, что подобная активность представляет угрозу для технологических систем.

