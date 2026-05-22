Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 10:38

Наука

На Солнце зафиксировали увеличение активности

Фото: depositphotos/KrisCole

На Солнце начала возрастать активность из-за приближающихся к видимой стороне звезды крупных пятен, которые уже начали влиять на космическую погоду. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Согласно прогнозам, эти пятна появятся на видимой части звезды в течение 1–2 дней. При этом вспышки, происходящие высоко в короне, уже начинают проявляться на горизонте и нарушают стабильный характер активности.

В лаборатории подчеркнули, что в настоящее время ситуация не вызывает опасений, поскольку аппарат Solar Orbiter продолжает передавать информацию о распаде активных областей на обратной стороне Солнца. Тем не менее окончательные выводы можно будет сделать только после того, как эти области станут видимыми.

Сейчас геомагнитная обстановка сохраняет спокойствие. На графиках фиксируется "зеленый" уровень, заключили исследователи.

Об образовании на Солнце гигантской группы пятен, которая может стать одной из самых опасных за последние годы, стало известно 18 мая. Их активность зависит от магнитного поля звезды.

Как заявлял ученый Натан Эйсмонт, появление таких пятен необычно большого размера может представлять опасность, так как на их фоне возрастает количество магнитных бурь. Он добавил, что подобная активность представляет угрозу для технологических систем.

Луну, Юпитер и Венеру можно будет наблюдать в ближайшие три ночи

Читайте также


наука

Главное

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика