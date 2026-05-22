22 мая, 11:22

Защита 86-летней пенсионерки попросила Верховный суд помочь с иском к Пугачевой

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Защита 86-летней пенсионерки из России подала жалобу в Верховный суд из-за непринятия ее иска о защите чести к певице Алле Пугачевой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя семьи россиянки Михаила Романова.

Юрист рассказал, что пенсионерка хотела обязать Пугачеву выплатить 15 миллионов рублей в фонд "Защитники Отечества" из-за высказываний на острые политические и общественные темы. Кроме того, она просила суд признать слова певицы не соответствующими действительности.

В итоге иск вернули из-за неподсудности, затем истец подал жалобу в апелляционный суд, но она осталась без положительного решения. Теперь защита 86-летней россиянки подала жалобу в Верховный суд и просит рассмотреть соответствующий иск в ближайшем к ней суде в том числе из-за возраста и состояния здоровья истца.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин запросил с Пугачевой компенсацию морального ущерба на сумму 5 миллионов рублей. Поводом для обращения в суд послужило ее интервью Екатерине Гордеевой (признана в РФ иноагентом). В ходе беседы певица допустила оскорбительные высказывания в адрес Бородина и якобы выразила негативное отношение к специальной военной операции.

