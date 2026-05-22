22 мая, 12:02

Синоптик Шувавлов: купальный сезон в Подмосковье может начаться в середине июня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Купальный сезон в Подмосковье стоит ожидать в середине июня, заявил в беседе с RT руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Текущая неделя, 18–24 мая, не столь теплая, чтобы вода значительно прогрелась. В настоящий момент температура водоемов в регионе составляет от 14 до 15 градусов.

"И сегодня последний день высокой температуры воздуха, на 7–8 градусов выше климатической нормы", – сказал Шувалов.

На выходных, 23 и 24 мая, температура воздуха ночью упадет до 10–15 градусов, а днем достигнет лишь 23 градусов. Поэтому вода также перестанет прогреваться. С 25-го числа в столичном регионе ожидаются дожди, которые не будут теплыми.

Температура к 27 мая достигнет 11–13 градусов днем и 6–8 градусов ночью, поэтому на прогрев воды также рассчитывать не приходится, резюмировал Шувалов.

Ранее синоптики предупреждали, что 22 мая Москву накроет ливень с грозой и градом. Также ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. На фоне ожидаемой непогоды в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной угрозы.

