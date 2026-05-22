22 мая, 12:08

Город

Фестиваль российских вин пройдет на ВДНХ с 31 июля по 2 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Фестиваль российских вин "Главвино фест" пройдет на ВДНХ с 31 июля по 2 августа, сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

Мероприятие, приуроченное к 87-летию ВДНХ, состоится перед павильоном № 510 "Главвино". Гости смогут не только продегустировать лучшие российские вина, но и узнать больше о виноделии.

Кроме того, подготовлена серия событий: можно будет попробовать продукцию как крупных виноделен, так и небольших бутиковых хозяйств, а также отдохнуть под открытым небом. Запланированы мастер-классы, встречи с виноделами, диджей-сеты и выступления кавер-групп.

"Гости фестиваля смогут познакомиться с известными и экспериментальными образцами вин, узнать больше о лучших сочетаниях напитков и закусок, а также о том, какие тренды ожидают сферу виноделия в этом году", – подчеркнули в пресс-службе.

Площадку можно будет посетить в следующие даты:

  • 31 июля с 14:00 до 21:00;
  • 1 августа с 14:00 до 20:00;
  • 2 августа с 14:00 до 19:00.

В 2025 году мероприятие посетили более 10 тысяч гостей, которые смогли продегустировать около 350 отечественных вин.

Ранее сообщалось, что с 30 мая по 30 августа в Москве пройдет третий Международный открытый фестиваль "Театральный бульвар". Жителей и гостей столицы ждут оперные и балетные постановки, мюзиклы и моноспектакли, выступления уличных артистов.

Новыми площадками, в дополнение к уже полюбившимся зрителям, станут Пушкинская набережная в Парке Горького и Царская набережная в музее-заповеднике "Коломенское".

