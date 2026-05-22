22 мая, 11:33Экономика
В Россельхознадзоре заявили о проблемах с поставками овощей и фруктов из Армении
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Проблемы с поставками из Армении касаются не только цветов, но и другой продукции. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в эфире ИС "Вести".
"Вопрос в том, что у нас проблемы не только по цветам, у нас и с овощами, и с фруктами", – сказал Данкверт.
С 22 мая начало действовать временное ограничение на ввоз цветов из Армении. Решение Россельхознадзор принял после выявления карантинных объектов в 135 случаях экспорта.
Меры будут актуальны до завершения инспекции тепличных хозяйств и анализа ее результатов. Целью данного шага является защита фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал данную ситуацию "рабочей". По его словам, такие ограничения всегда существовали из-за несоответствия фитосанитарным требованиям.