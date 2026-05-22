У нового мэра британского Бирмингема возникли трудности с присягой на английском языке

Новоизбранный мэр британского Бирмингема Закер Чодри с трудом зачитал присягу на английском языке. Об этом сообщает aif.ru.

Видео этого момента появилось в соцсетях. На кадрах Чодри зачитывал текст с листа и периодически запинался. Церемонию после этого продолжил священнослужитель, который произнес мусульманскую молитву. Как уточняется в материале, Чодри является уроженцем Пакистана.

Эта ситуация оказалась под пристальным вниманием публики из-за темы демографических изменений в Великобритании. СМИ писали, что уже к 2063 году белые британцы могут стать меньшинством. По результатам переписи 2022 года в Бирмингеме и Лондоне они уже перестали быть большинством населения.

Тем временем большой скандал разразился в Соединенном Королевстве из-за фейка, связанного с королем Карлом III. Радиостанция Radio Caroline днем 19 мая выдала новость о его смерти, а затем в эфире прозвучал гимн God Save the King. После этого СМИ замолчало на 15 минут.

Позже ведущие британской радиостанции все же опровергли новость и извинились за ошибку. Букингемский дворец никак не отреагировал на случившееся.