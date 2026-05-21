Британская радиостанция извинилась за новость о смерти короля Карла III

Британская радиостанция выпустила ошибочную новость о смерти короля Великобритании Карла III. Подробности – в материале Москвы 24.
"Процедура "Смерть монарха"
Британская радиостанция Radio Caroline случайно "похоронила" короля Великобритании Карла III. Днем 19 мая вещание было внезапно прервано, и в эфире появилась срочная новость о смерти монарха, после которой зазвучал гимн God Save the King. После появления фейкового сообщения радиостанция и вовсе замолчала примерно на 15 минут.
Далее ведущие вернулись с опровержением, а также принесли извинения. Руководитель Radio Caroline Питер Мур также попросил прощения за казус у Карла III и слушателей, объяснив в соцсетях, что инцидент произошел из-за "ошибки компьютера": на радио есть заранее записанная программа на случай смерти короля, которую случайно дали в эфир.
Он также добавил, что Radio Caroline надеется транслировать рождественские обращения королевской семьи еще много лет.
Букингемский дворец никак не прокомментировал ситуацию. При этом страдающий от рака 77-летний Карл III продолжает выполнять королевские обязанности, вести публичную жизнь и посещать мероприятия. На днях он побывал в Северной Ирландии: в городе Ньюкасл он пообщался с местными жителями, при этом во время диалога случился казус. В СМИ распространилась запись, как на заднюю часть пиджака короля попал помет чайки. Монарх воспринял ситуацию с юмором и продолжил общение.
"Хорошо, что оно не попало мне на голову", – отреагировал король Великобритании.
Одна из жительниц, которая присутствовала при этом, рассказала изданию The Sun, что король отказался от предложения переодеться в чистую одежду, потому что счел помет чайки хорошей приметой.
Помимо этого, в конце апреля Карл III вместе с королевой Камиллой нанесли государственный визит в США.
Изменил рацион, но оставил плотный график
Мир узнал о диагнозе монарха в феврале 2024-го после сообщения Букингемского дворца. Британские СМИ заметили, что Карл III изменил режим дня и питания на фоне обнаруженного заболевания. В частности, монарх стал перекусывать в середине дня половиной авокадо, хотя ранее никогда не обедал. Он также стал предпочитать органические продукты и исключил красное мясо. Помимо этого, монарх начал делать зарядку два раза в день. При этом король Великобритании не стал корректировать свой плотный рабочий график.
СМИ передавали, что Карл III проходит терапию, однако новости о состоянии его здоровья противоречивые. В декабре 2024-го в Букингемском дворце заявили, что лечение проходит хорошо и приносит положительные результаты. В конце марта 2025-го общественность встревожили новости о госпитализации монарха из-за побочных эффектов от лечения. Тогда из-за этого были отменены несколько мероприятий с участием Карла III, однако спустя несколько дней он вернулся к исполнению публичных обязанностей.
В июле 2025-го издание The Daily Beast со ссылкой на инсайдеров сообщило, что окружение короля обеспокоено из-за того, что он отказался уменьшать рабочие нагрузки, хотя они вместе с болезнью измотали его. В августе Radar Online также со ссылкой на источники передал, что Карл III передвигался по территории своего поместья в Норфолке с тростью и якобы прибегал к алкоголю, чтобы заглушить боль и отчаяние.