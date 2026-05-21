21 мая, 12:55

В мире
Британская радиостанция извинилась за новость о смерти короля Карла III

"Боже, храни короля": радиостанция Великобритании "похоронила" Карла III

Британская радиостанция выпустила ошибочную новость о смерти короля Великобритании Карла III. Подробности – в материале Москвы 24.

"Процедура "Смерть монарха"

Фото: Getty Images/Chris Jackson

Британская радиостанция Radio Caroline случайно "похоронила" короля Великобритании Карла III. Днем 19 мая вещание было внезапно прервано, и в эфире появилась срочная новость о смерти монарха, после которой зазвучал гимн God Save the King. После появления фейкового сообщения радиостанция и вовсе замолчала примерно на 15 минут.

Далее ведущие вернулись с опровержением, а также принесли извинения. Руководитель Radio Caroline Питер Мур также попросил прощения за казус у Карла III и слушателей, объяснив в соцсетях, что инцидент произошел из-за "ошибки компьютера": на радио есть заранее записанная программа на случай смерти короля, которую случайно дали в эфир.

В нашей главной студии случайно активировалась процедура "Смерть монарха", которую все британские станции держат в готовности, надеясь при этом избежать ее применения.
Питер Мур
менеджер радиостанции Radio Caroline

Он также добавил, что Radio Caroline надеется транслировать рождественские обращения королевской семьи еще много лет.

Букингемский дворец никак не прокомментировал ситуацию. При этом страдающий от рака 77-летний Карл III продолжает выполнять королевские обязанности, вести публичную жизнь и посещать мероприятия. На днях он побывал в Северной Ирландии: в городе Ньюкасл он пообщался с местными жителями, при этом во время диалога случился казус. В СМИ распространилась запись, как на заднюю часть пиджака короля попал помет чайки. Монарх воспринял ситуацию с юмором и продолжил общение.

"Хорошо, что оно не попало мне на голову", – отреагировал король Великобритании.

Одна из жительниц, которая присутствовала при этом, рассказала изданию The Sun, что король отказался от предложения переодеться в чистую одежду, потому что счел помет чайки хорошей приметой.

Помимо этого, в конце апреля Карл III вместе с королевой Камиллой нанесли государственный визит в США.

Изменил рацион, но оставил плотный график

Фото: Getty Images/UK Press/Mark Cuthbert

Мир узнал о диагнозе монарха в феврале 2024-го после сообщения Букингемского дворца. Британские СМИ заметили, что Карл III изменил режим дня и питания на фоне обнаруженного заболевания. В частности, монарх стал перекусывать в середине дня половиной авокадо, хотя ранее никогда не обедал. Он также стал предпочитать органические продукты и исключил красное мясо. Помимо этого, монарх начал делать зарядку два раза в день. При этом король Великобритании не стал корректировать свой плотный рабочий график.

СМИ передавали, что Карл III проходит терапию, однако новости о состоянии его здоровья противоречивые. В декабре 2024-го в Букингемском дворце заявили, что лечение проходит хорошо и приносит положительные результаты. В конце марта 2025-го общественность встревожили новости о госпитализации монарха из-за побочных эффектов от лечения. Тогда из-за этого были отменены несколько мероприятий с участием Карла III, однако спустя несколько дней он вернулся к исполнению публичных обязанностей.

В июле 2025-го издание The Daily Beast со ссылкой на инсайдеров сообщило, что окружение короля обеспокоено из-за того, что он отказался уменьшать рабочие нагрузки, хотя они вместе с болезнью измотали его. В августе Radar Online также со ссылкой на источники передал, что Карл III передвигался по территории своего поместья в Норфолке с тростью и якобы прибегал к алкоголю, чтобы заглушить боль и отчаяние.

