Карл III дал наставления принцу Уильяму на случай своей смерти

В СМИ появилась информация, что британский король Карл III чувствует себя все хуже и готовится передать престол Уильяму. Какие наставления дал монарх старшему сыну на случай своей смерти, расскажет Москва 24.

Наставления Карла III

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По данным СМИ, в конце марта 76-летний Карл III планово посетил врачей, однако обследования выявили у монарха "временные побочные эффекты" на фоне терапии против рака. Из-за этого король ненадолго остался в медучреждении под наблюдением. Вскоре Карл III вернулся во дворец, но по настоянию медиков отменил несколько ближайших мероприятий. При этом его представители заверили журналистов, что причин для беспокойства нет и король находится в хорошей форме.

Однако некоторые СМИ говорят о том, что сам Карл III все же встревожен своим состоянием. 29 марта издание Radar Online со ссылкой на источники передавало, что король уже дал принцу Уильяму несколько наставлений на случай своей смерти.

Прежде всего правитель якобы переживает о судьбе королевы Камиллы, поэтому сначала обговорил с наследником условия для своей супруги. Карл III пожелал, чтобы его благоверной досталось право распоряжаться дворцом и финансами. Король надеется, что таким образом добьется уважения к Камилле и после своей кончины.

По словам инсайдеров, когда Карл III четко озвучил свои требования преемнику, Камилла почувствовала себя неприкосновенной и стала укреплять позиции. Ей уже не терпится получить в распоряжение обещанную собственность, полный штат прислуги, доступ к драгоценностям и деньгам на одежду и путешествия. По данным источников, Камилла также дает понять, что не хочет видеть принца Гарри с его женой Меган Маркл во дворце.



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К слову, у королевы тоже есть повод для переживаний. Журналисты отмечают, что сыновья Карла и принцессы Дианы так и не смогли принять вторую жену отца. В своей книге "Запасной" Гарри называл ее опасной и обвинял в интригах ради укрепления собственного имиджа.

Принц также писал, как они с братом видели, что отец счастлив с Камиллой, но не хотели, чтобы он женился второй раз. Однако король все равно официально связал себя узами брака с возлюбленной в 2005 году, спустя почти восемь лет после трагической гибели первой супруги – принцессы Дианы.

Во дворце считают, что и Уильям тоже до сих пор не может простить Камиллу за связь с отцом, когда тот был в браке с его матерью. Однако принц публично не высказывался о мачехе негативно и даже, по словам инсайдеров, неплохо с ней поладил.

В своих наставлениях король также упомянул и младшего сына Гарри. Если старший наследник выполнит требования отца касаемо Камиллы, то сможет поступить с мятежным принцем на свое усмотрение. По мнению инсайдеров, несмотря на сложные отношения с мачехой, Уильям все же больше злится на брата, поэтому пойдет на условия отца. При этом приближенные к Букингемскому дворцу считают, что, заняв престол, Уильям сразу лишит Гарри и его жену титула герцога и герцогини Сассекских.

Состояние здоровья Карла III

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В феврале 2024 года Букингемский дворец объявил, что у Карла III выявлена онкология. СМИ передавали, что монарх проходит терапию, однако о деталях и о том, как он ее переносит, ничего известно не было.

При этом британские журналисты сообщали, что, узнав о болезни, Карл III внес изменения в режим дня и рацион: король никогда не обедал, но с прошлого года стал перекусывать в середине дня половинкой авокадо. Кроме того, он отказался от любого красного мяса и отдает предпочтение органическим продуктам. Также отец Уильяма и Гарри рассказывал журналистам, что дважды в день делает зарядку, которая включает приседания и подтягивания на перекладине.

При этом у короля по сей день сохраняется плотный рабочий график. Например, на начало апреля у него запланирован официальный четырехдневный визит в Италию, куда он отправится со своей супругой Камиллой. По данным СМИ, вместе они планируют посетить дипломатические мероприятия в Риме и Равенне. Поездка приурочена к 20-й годовщине свадьбы пары.