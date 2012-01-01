Меган Маркл раскритиковали за плагиат и подражание принцессе Диане

Меган Маркл повторила образ принцессы Дианы и подверглась очередной порции критики в Сети. При этом ранее герцогиню обвинили в том, что название и логотип ее бренда являются плагиатом. О злоключениях жены принца Гарри расскажет Москва 24.

"Жутко и очень тревожно"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Meghan, Duchess of Sussex

23 февраля герцогиня Сассекская Меган Маркл опубликовала в соцсетях видео, где рассказала, как проводит время в своем саду. Она была в фиолетовой толстовке с белой надписью Northwestern. Журналисты Page Six обратили внимание, что в таком же свитшоте появлялась на публике и принцесса Диана в 1996 году. Читатели издания скептически отнеслись к тому, что супруга принца Гарри решила повторить один из образов его матери.

"Я не думаю, что Меган на самом деле восхищается Дианой. Я считаю, она жаждет восхищения, которое Диана до сих пор получает от публики"; "Меган Маркл была и есть одержима всем, что связано с Дианой. Это чрезвычайно жутко и очень тревожно", – отметили пользователи в комментариях.

Ранее критике также подвергся трейлер нового шоу Меган. Внимательные поклонники актрисы Памелы Андерсон отметили поразительное сходство между проектом Маркл и кулинарным сериалом звезды "Спасателей Малибу" "Памела готовит с любовью". Вопросы у интернет-пользователей возникли уже к названию программы герцогини – "С любовью, Меган". Кроме того, фанаты Андерсон обратили внимание на похожие эстетику, стиль подачи материала и даже ракурсы.

"Вся концепция поразительно похожа!" "Шоу Маркл – это прямая копия кулинарного и развлекательного шоу Памелы Андерсон. Иди и посмотри трейлер!" – возмущенно писали зрители.

Программа Андерсон вышла в эфир 24 февраля. При этом первый выпуск шоу Маркл запланирован на 4 марта.

Ребрендинг не удался

Фото: Unique Nicole/WireImage

На прошлой неделе Меган Маркл также оказалась в центре скандала из-за собственного бренда. Супруга принца Гарри устроила ребрендинг своей компании American Riviera Orchard, появившейся в прошлом году. Об этом она заявила в соцсетях, опубликовав фотографию с дочерью Лилибет.

Сначала глава испанского городка Пореррас Франциска Мора сообщила изданию EL PAÍS, что новый логотип компании герцогини очень похож на герб ее муниципалитета. Градоначальница призвала Маркл изменить логотип.

С названием тоже все не так просто, писали СМИ. Оказалось, что в Нью-Йорке с 2017 года уже существует бренд As Ever, который выпускает одежду и пользуется популярностью у американцев.

"За последние 36 часов мы получили множество сообщений с выражением поддержки и обеспокоенности в связи с недавними событиями вокруг нашего одноименного бренда. Мы в курсе. Мы не связаны с этим", – заявлял основатель As Ever Марк Колски.

Более того, издание Daily Mail сообщало, что ведомство США по патентам и товарным знакам год назад одобрило заявку герцогини на название с условием, что Маркл не будет продавать под брендом одежду, ведь этим уже занимается и китайская фирма ASEVER. Юрист заявил изданию, что, если Меган не примет это постановление всерьез, ей может грозить реальный судебный иск.

Примечательно, что еще в 2021 году супругу принца Гарри тоже подозревали в плагиате. Поводом стала выпущенная ею детская книга под названием "Скамейка". По словам герцогини, на написание произведения ее натолкнули наблюдения за отношениями мужа с их сыном Арчи. При этом Daily Mail сообщало, что труд Маркл похож на книгу писательницы Корринн Эйверисс "Мальчик и скамейка", которая вышла в 2018 году.

По мнению критиков, в произведении Эйверисс центральной темой также являются отношения отца и сына. Кроме того, издания якобы были похожи даже иллюстрациями.