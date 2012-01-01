Анджелина Джоли разместила у себя дома пострадавших от пожара в Калифорнии

Экстренные службы США пока так и не справились с пожарами в Калифорнии, которые начались в начале января 2025 года. На помощь пострадавшим спешат в том числе звезды шоу-бизнеса. Кто из знаменитостей не остался в стороне, расскажет Москва 24.

Дженнифер Гарнер

Фото: AP Photo/Mark J. Terrill

Лесные пожары начались в Лос-Анджелесе еще 7 января. По последним данным, 25 человек погибли, 16 пропали без вести и примерно 180 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Огонь уничтожил более 12 тысяч строений, среди которых есть и дома голливудских звезд. В числе погорельцев Мэл Гибсон, Энтони Хопкинс, Пэрис Хилтон, сын пока еще действующего президента США Хантер Байден и многие другие.

Помимо экстренных служб, пострадавшим помогают и знаменитости, среди которых актриса Дженнифер Гарнер. Бывшая жена Бена Аффлека облачилась в рабочий комбинезон и берется за любую работу на благотворительной кухне. Пожары в Лос-Анджелесе стали для артистки личной трагедией, рассказала она в эмоциональном интервью каналу MSNBC.





Дженнифер Гарнер актриса Я потеряла подругу. Это очень болезненно. Я не уверена, что могу сейчас говорить о ней. Она не успела выбраться вовремя.

Артистка добавила, что назовет сотню друзей, потерявших свои дома, поэтому не может оставаться в стороне от трагедии.

Анджелина Джоли

Издание People сообщило, что голливудская актриса приютила в своем особняке друзей, лишившихся жилья. По данным СМИ, Анджелина Джоли готова оказать поддержку и другим нуждающимся.

"Энджи сочувствует тем, кто потерял свои дома или пострадал от пожаров. Она делает все возможное, чтобы помочь, и даже открывает двери своего дома для друзей, которые были вынуждены эвакуироваться", – рассказал журналистам инсайдер из окружения звезды.

Принц Гарри и Меган Маркл

Фото: AP Photo/Ethan Swope

10 января герцог и герцогиня Сассекские прибыли в Пасадену, где развернулся эвакуационный центр помощи пострадавшим. Августейшие особы раздавали еду и гуманитарную помощь нуждающимся в рамках их благотворительного фонда.

Мэр Пасадены Виктор Гордо в эфире телеканала Fox рассказал, что визит членов британской королевской семьи пришелся весьма кстати. При этом, по его словам, Гарри и Меган старались остаться незамеченными и носили защитные маски для маскировки.





Виктор Гордо мэр Пасадены Замечательные люди, выдающиеся личности, у них хватило великодушия приехать сюда и встретиться со службами экстренного реагирования, встретиться с пострадавшими людьми. Это очень важно. Они хотят быть полезными, насколько это в их силах. Мы вместе посетили несколько пострадавших семей в сгоревших районах Пасадены и Алтадены.

Джейми Ли Кертис

Фото: АР Photo/Phil McCarten/Invision for the Television Academy

Обладательница "Оскара" пожертвовала миллион долларов в фонд помощи пострадавшим от лесных пожаров в районе Лос-Анджелеса. 66-летняя звезда Голливуда сообщила в соцсетях, что она с мужем и детьми решила выделить эту сумму на поддержку их "великого города и штата и прекрасных людей, которые живут в нем и любят его".

Актриса также рассказала, что находится на связи с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом, мэром Лос-Анджелеса Карен Басс и сенатором США от Калифорнии Адамом Шиффом для оказания адресной и наиболее эффективной помощи. При этом Ли Кертис сама вошла в число тех, кто эвакуировался из своих домов. В эфире "Ночного шоу с Джимми Фэллоном" актриса назвала ситуацию "охренительно тяжелой". По ее словам, сгорели те места, где проводили время она и ее дети, а многие друзья лишились крыши над головой.

