Новости мира: дома известных голливудских актеров сгорели в Калифорнии

В Калифорнии, охваченной сильнейшими пожарами, сгорели дома актеров Энтони Хопкинса, Адама Броди и Анны Фэрис. Кроме того, из-за разгула стихии погибли два человека, есть пострадавшие. Из опасных районов эвакуированы десятки тысяч человек. Общий ущерб оценивают в 60 миллиардов долларов.

Между тем в Чаде боевики напали на президентский дворец. Вооруженные люди проникли на территорию комплекса, когда там находился глава государства Махамат Идрис Деби. К дворцу немедленно направились военные колонны, а прилегающие дороги перекрыли. По информации местных СМИ, атака была отражена, 18 нападавших и еще один человек погибли.

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