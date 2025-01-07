Порядка 50–60 судов занимаются мониторингом зоны загрязнения в Черном море

Фото: телеграм-канал "Оперативный штаб - Краснодарский край"

В Черном море порядка 50–60 судов одновременно занимаются мониторингом зоны загрязнения, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Помимо кораблей Морспасслужбы поиском нефтяных пятен занимаются гражданские суда, которые находятся или проходят через территорию вблизи зоны ЧС.

"Значительно усилено патрулирование акватории в прибрежных районах моря, продолжается мониторинг и там, куда могли дрейфовать нефтепродукты после кораблекрушения. Вдоль береговой линии Анапы работают 10 маломерных судов ГИМС МЧС России, муниципальной службы спасения и Морспасслужбы", – говорится в сообщении.

За сутки обследовали почти 260 квадратных километров, также обработали сорбентом больше 2,2 тысячи квадратных метров акватории. Сейчас замазученный грунт убирают 336 единиц инженерной техники, общее количество задействованных машин – больше 600 единиц.

Побережье Краснодарского края оказалось загрязнено мазутом в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Сначала стало известно о бедствии судна "Волгонефть 212", а позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239".

В связи с разливом нефтепродуктов был введен режим ЧС федерального уровня. Также режим ЧС регионального уровня действует в Севастополе и Крыму.