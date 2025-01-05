Новые нефтяные пятна обнаружены в Черном море у побережья Анапы и в Крыму

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Новое нефтяное пятно обнаружено в акватории Черного моря около Анапы, сообщила пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.

По данным ведомства, маслянистое пятно выявлено в полутора километрах от берега центрального пляжа Анапы в сторону поселка Витязево. Специалисты Морспасслужбы уже начали собирать нефтеводяную смесь.

Второе пятно, по информации МЧС, обнаружено в бухте Капсель в Крыму. Там загрязнение растянулось на два километра.

Всего с побережья Кубани после разлива мазута собрано и вывезено более 102 тысяч тонн загрязненного грунта. Также 68 тысяч тонн песка с мазутом уже отправлено на площадку временного хранения в хутор Воскресенский.

Побережье Краснодарского края оказалось загрязнено мазутом в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Сначала стало известно о бедствии судна "Волгонефть 212", а позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239".

В связи с разливом нефтепродуктов введен режим ЧС федерального уровня. Также режим ЧС регионального уровня действует в Севастополе и Крыму.