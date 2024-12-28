28 декабря, 13:37Происшествия
В Крыму введен режим ЧС регионального характера из-за разлива мазута
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
В Крыму ввели режим ЧС для ликвидации последствий разлива мазута, произошедшего после инцидента с танкерами в Керченском проливе. Соответствующий указ главы полуострова Сергея Аксенова опубликован на сайте правительства региона.
В документе подчеркивается, что сложившаяся ситуация, связанная с загрязнением нефтепродуктами водоохранной зоны Черного моря, относится к техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера.
"Ввести для органов управления и сил территориальной подсистемы Республики Крым единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим функционирования "чрезвычайная ситуация", – говорится в указе.
Побережье Краснодарского края оказалось загрязнено мазутом в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Сначала стало известно о бедствии судна "Волгонефть 212", а позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239".
К устранению последствий катастрофы приступили утром 17 декабря. Краснодарский край планирует выделить из бюджета 1,2 миллиарда рублей на ликвидацию разлива мазута в Анапе.
Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что выброшенные на побережье нефтепродукты уберут до 1 февраля. При этом максимальный срок по устранению последствий ЧП установлен до 1 марта.
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