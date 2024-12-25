Почти 30 тыс тонн загрязненного грунта собрано на Кубани после ЧП с танкерами

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Почти 30 тысяч тонн загрязненного песка и грунта собрано на побережье Краснодарского края после крушения танкеров "Волгонефть", сообщила пресс-служба регионального главка МЧС РФ в телеграм-канале.

По данным ведомства, на полигоны сбора вывезли свыше 23,5 тысячи тонн загрязненного грунта.

Между тем специалисты уже собрали 25 тонн нефтеводяной смеси. Всего обследовано 256 квадратных километров акватории, 27,9 тысячи квадратных метров обработали сорбентом.

Побережье Кубани загрязнено мазутом из-за крушения танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливе. С первого судна спасатели эвакуировали всех моряков, однако один человек погиб. Позже на берег доставили людей со второго танкера.

В связи с разливом нефтепродуктов в Краснодарском крае объявлен режим ЧС регионального масштаба.