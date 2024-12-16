МЧС: операция по спасению экипажа с танкера "Волгонефть 239" завершена

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Все 14 человек благополучно эвакуированы на берег с танкера "Волгонефть 239", сообщили в пресс-службе МЧС России.

Операция по спасению экипажа завершена, подчеркнули в ведомстве.

Операция проходила на побережье в районе поселка Волна. Глава МЧС Александр Куренков поручил увеличить группировку спасателей, которая работает в районе Керченского пролива. Там были задействованы свыше 200 специалистов и 37 единиц техники.

Судно легло в дрейф в воскресенье, 15 ноября. О его повреждении стало известно спустя некоторое время после сообщений о крушении танкера "Волгонефть 212". В общей сложности на них перевозили почти 9 тысяч тонн мазута.

По данным СМИ, в условиях шторма у судна оторвало носовую часть. Информацию о происшествии подтвердили в МЧС России. Позже журналисты сообщили, что спасателям удалось эвакуировать всех моряков, но один из них скончался.

Спустя некоторое время эвакуацию экипажа танкера "Волгонефть 239" было решено приостановить. Причиной для этого послужили плохие погодные условия. При этом уточнялось, что на судне есть все, что необходимо морякам для обеспечения базовых потребностей.

По факту произошедшего в акватории Черного моря были возбуждены два уголовных дела. Расследование будет проводиться в связи с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.