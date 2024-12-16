Пять членов экипажа севшего на мель танкера "Волгонефть 239" спасены

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

После улучшения погодных условий спасатели возобновили операцию по эвакуации экипажа танкера "Волгонефть 239". В результате им удалось спасти пять человек, сообщает пресс-служба МЧС России.

Операция ведется на побережье в районе поселка Волна. В настоящий период там работают свыше 200 специалистов и 37 единиц техники.

На этом фоне глава ведомства Александр Куренков поручил увеличить группировку спасателей, которая работает в районе Керченского пролива. В соответствии с поручением министра, на место выехали дополнительные аэромобильные группировки Донского спасательного центра МЧС РФ, а также сотрудники ЮРПСО и управления ведомства по Краснодарскому краю. В общей сложности туда направили 140 спасателей и 24 единицы техники.

Судно легло в дрейф в воскресенье, 15 ноября. О его повреждении стало известно спустя некоторое время после сообщений о крушении танкера "Волгонефть 212". В общей сложности на них перевозили почти 9 тысяч тонн мазута.

По данным СМИ, в условиях шторма у судна оторвало носовую часть. Информацию о происшествии подтвердили в МЧС России. Позже журналисты сообщили, что спасателям удалось эвакуировать всех моряков – их было 13, но один из них скончался. При этом 11 пострадавших при крушении были госпитализированы в городскую больницу Анапы. Врачи диагностировали у каждого из них переохлаждение.

Спустя некоторое время эвакуацию экипажа танкера "Волгонефть 239" было решено приостановить. Причиной для этого послужили плохие погодные условия. При этом уточнялось, что на судне есть все, что необходимо морякам для обеспечения базовых потребностей.

По факту произошедшего в акватории Черного моря было возбуждено два уголовных дела. Расследование будет проводиться в связи с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.