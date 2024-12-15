Эвакуация экипажа судна "Волгонефть 239" приостановлена из-за погодных условий

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Эвакуация экипажа поврежденного и легшего в дрейф в Керченском проливе танкера "Волгонефть 239" приостановлена из-за плохих погодных условий, сообщает пресс-служба МЧС России.

На танкере есть все, что нужно для обеспечения базовых потребностей. Кроме того, спасатели подготовили все, для оказания помощи экипажу, уточнило ведомство.

Судно "Волгонефть 239" легло в дрейф в воскресенье, 15 ноября. О его повреждении стало известно спустя некоторое время после сообщений о крушении танкера "Волгонефть 212".

СМИ сообщали, что в условиях шторма у судна оторвало носовую часть. Информацию о происшествии подтвердили в МЧС России. Позже журналисты сообщили, что спасателям удалось эвакуировать всех моряков – их было 13, но один из них скончался. 11 пострадавших при крушении были госпитализированы в городскую больницу Анапы. У них всех врачи зафиксировали переохлаждение.

По факту произошедшего в акватории Черного моря были возбуждены два уголовных дела. Расследование будет проводиться в связи с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.