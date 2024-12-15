Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе

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Владимир Путин поручил организовать спасательные работы в Керченском проливе и группу во главе с вице-премьером Виталием Савельевым для ликвидации последствий в связи с посадкой на мель двух танкеров, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что Путин прослушал доклады о происшествии главы МЧС Александра Куренкова, вице-премьера Виталия Савельева и главы Минприроды РФ Александра Козлова.

Рабочая группа займется не только спасательными работами, но и ликвидацией последствий разлива топлива, уточнил пресс-секретарь президента РФ.

В воскресенье, 15 декабря, танкер "Волгонефть 212" потерпел бедствие в Керченском проливе. СМИ сообщали, что в условиях шторма у судна оторвало носовую часть. Информацию о происшествии подтвердили в МЧС России. Позже журналисты сообщили, что спасателям удалось эвакуировать всех моряков – их было 13, но один из них скончался.

По факту произошедшего в акватории Черного моря были возбуждены два уголовных дела. Расследование будет проводиться в связи с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

Второе пострадавшее судно "Волга-нефть 239" легло в дрейф. О его повреждении стало известно спустя некоторое время после сообщений о первом крушении.