На Чукотке судно с 5 пассажирами потеряло ход на реке из-за поломки мотора

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На Чукотке маломерное судно с пятью пассажирами потеряло ход на реке Танюре из-за поломки мотора, сообщает пресс-служба департамента промышленной политики региона.

"В 40 километрах от метеостанции Танюрер на реке произошла поломка мотора маломерного судна, которое двигалось в окружную столицу. На борту судна находятся пять человек, включая двух детей", – говорится в заявлении.

Отмечается, что для оказания помощи людям, застрявшим на судне, из города Анадырь вылетел вертолет Ми-8. Также к месту происшествия направились трое сотрудников государственной инспекции по маломерным судам.

Ранее вблизи Тольятти затонуло судно с двумя рыбаками. Согласно предварительным данным, судно "Прогресс", на котором находились двое мужчин, перевернулось в акватории водохранилища из-за волн, в результате чего мужчина 1953 года рождения пропал. Второму пассажиру, мужчине 1950 года рождения, удалось выбраться на берег.