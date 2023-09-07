Судно с рыбаками затонуло на Саратовском водохранилище вблизи Тольятти

Фото: psut.sledcom.ru

Судно с двумя рыбаками затонуло в акватории Саратовского водохранилища рядом с Тольятти, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Согласно предварительным данным, днем 7 сентября судно "Прогресс", на котором находились двое мужчин, перевернулось в акватории водохранилища из-за волн, в результате чего мужчина 1953 года рождения пропал. Второму пассажиру, мужчине 1950 года рождения, удалось выбраться на берег.

"Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном", – указано на сайте ведомства.

Отмечается, что статья предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее маломерное судно перевернулось в Лахденпохском районе Карелии, в результате чего пострадали 10 человек.

По словам министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова, ЧП произошло в районе поселка Тиурула, информации о погибших не поступало. Позже стало известно, что пострадавшие отказались от медицинской помощи и эвакуации.



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