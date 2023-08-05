Маломерное судно перевернулось в Карелии

Фото: МЧС по Республике Карелия

Маломерное судно перевернулось Лахденпохском районе Карелии. По предварительной информации, пострадали десять человек. Об этом министр здравоохранения республики Михаил Охлопков написал в своем телеграм-канале.

Отмечается, что инцидент произошел в районе поселка Тиурула. Информации о погибших нет. На место выехали бригады скорой помощи и сотрудники территориального центра медицины катастроф.

Пострадавшие отказались от эвакуации и медпомощи, уточнили ТАСС в пресс-службе МЧС по Карелии.

"Был факт, что люди перевернулись на лодке. Их мужчина на проходящем мимо судне подобрал, отвез на остров, где у них палатки, и они там остались", – сказано в сообщении.

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