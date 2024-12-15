Второй танкер "Волга-нефть 239" получил повреждение в Керченском проливе

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Второй танкер "Волга-нефть 239" оказался поврежден в Керченском проливе, сообщила пресс-служба МЧС России.

В этот момент на его борту находились 14 человек и нефтепродукты. К реагированию уже готовы крымские подразделения ведомства. В частности, оказать помощь могут ГИМС, оперативная группа керченского пожарно-спасательного отряда № 3, а также сотрудники специального морского отряда и оперативный штаб.

К ликвидации последствий уже привлекли свыше 50 специалистов и 11 единиц техники. Прочие данные о происходящем уточняются, подчеркнули в пресс-службе.

В связи с этим инцидентом и крушением еще одного танкера в Черном море произошел разлив нефтепродуктов. К настоящему моменту на местре происшествия орагнизовали спасательную операцию. Моряков, находившихся на этих танкерах, эвакуируют, сообщила пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта.

Вторым пострадавшим судном был танкер "Волгонефть 212". Речь идет о корабле с экипажем из 13 человек. СМИ сообщали, что в условиях шторма у танкера оторвало носовую часть.

Информацию о происшествии подтвердили в МЧС России. От экипажа поступил запрос о помощи, и к месту ЧП был направлен вертолет Ми-8 со спасателями "Крым-Спас". Кроме того, из бухты Камыш-Бурун вышел буксир "Меркурий", чтобы также оказать помощь грузовому судну.

