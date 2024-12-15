Танкер "Волгонефть 212" терпит бедствие в Керченском проливе

Фото: телеграм-канал SHOT

В настоящее время танкер "Волгонефть 212" терпит крушение в Керченском проливе. Речь идет о судне с экипажем из 13 человек. О происшествии рассказали представители экстренных служб.

"В условиях шторма у танкера оторвало носовую часть", – передает ТАСС сообщение служб.

Информацию о происшествии подтвердили в МЧС России. От экипажа поступил запрос о помощи, и к месту ЧП был направлен вертолет Ми-8 со спасателями "Крым-Спас". Кроме того, из бухты Камыш-Бурун вышел буксир "Меркурий", чтобы также оказать помощь грузовому судну.

По данным спасателей, причиной бедствия стала непогода. На борту перевозили нефтепродукты, информация о разливе уточняется.

Ранее маломерное судно, на борту которого находились люди, перевернулось в акватории залива Териберка в Мурманской области. На судне были 10 человек, все пассажиры эвакуированы на сушу.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

