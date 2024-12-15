15 декабря, 12:45Происшествия
Танкер "Волгонефть 212" терпит бедствие в Керченском проливе
Фото: телеграм-канал SHOT
В настоящее время танкер "Волгонефть 212" терпит крушение в Керченском проливе. Речь идет о судне с экипажем из 13 человек. О происшествии рассказали представители экстренных служб.
"В условиях шторма у танкера оторвало носовую часть", – передает ТАСС сообщение служб.
Информацию о происшествии подтвердили в МЧС России. От экипажа поступил запрос о помощи, и к месту ЧП был направлен вертолет Ми-8 со спасателями "Крым-Спас". Кроме того, из бухты Камыш-Бурун вышел буксир "Меркурий", чтобы также оказать помощь грузовому судну.
По данным спасателей, причиной бедствия стала непогода. На борту перевозили нефтепродукты, информация о разливе уточняется.
Ранее маломерное судно, на борту которого находились люди, перевернулось в акватории залива Териберка в Мурманской области. На судне были 10 человек, все пассажиры эвакуированы на сушу.
По факту ЧП было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
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