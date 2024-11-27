27 ноября, 13:55Происшествия
Маломерное судно перевернулось в акватории Мурманской области
Прокуратура начала расследование инцидента. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").
По предварительной информации ведомства, на судне были 10 человек. Все пассажиры эвакуированы на сушу.
Ранее судно "Григорий Ловцов" опрокинулось при входе в морской порт Корсаков Сахалинской области. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта".
Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко сообщал, что троих членов экипажа спасли. Кроме того, двое были госпитализированы. В то же время в СК сообщали, что в результате инцидента два человека погибли.
Позже Ространснадзор сообщил, что судно перевернулось на Сахалине из-за смещения груза, появления крена и потери остойчивости.