Маломерное судно перевернулось в акватории Мурманской области

Видео: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Маломерное судно, на борту которого находились люди, перевернулось в акватории залива Териберка в Мурманской области. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура в своем телеграм-канале

Прокуратура начала расследование инцидента. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").

По предварительной информации ведомства, на судне были 10 человек. Все пассажиры эвакуированы на сушу.

Ранее судно "Григорий Ловцов" опрокинулось при входе в морской порт Корсаков Сахалинской области. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта".

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко сообщал, что троих членов экипажа спасли. Кроме того, двое были госпитализированы. В то же время в СК сообщали, что в результате инцидента два человека погибли.

Позже Ространснадзор сообщил, что судно перевернулось на Сахалине из-за смещения груза, появления крена и потери остойчивости.