Два члена экипажа с перевернувшегося на Сахалине судна госпитализированы

Фото: телеграм-канал "Дальневосточная транспортная прокуратура"

Два члена экипажа судна "Григорий Ловцов", которое перевернулось у берегов Сахалина, госпитализированы, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

По словам главы региона, в центральную районную больницу города Корсакова были доставлены три пациента. При этом один из них находился в состоянии средней степени тяжести, а состояние второго врачи оценили как стабильно тяжелое, поместив его в реанимацию. У них обоих было диагностировано переохлаждение.

При этом состояние третьего из пострадавших оказалось удовлетворительным. Медики направили его домой, рекомендовав амбулаторное наблюдение.

Судно опрокинулось при входе в морской порт Корсаков Сахалинской области 18 октября. В тот момент на его борту находились семь членов экипажа.

Лимаренко сообщал, что на месте происшествия работают два буксира и спасательное судно. Ведется поисково-спасательная операция. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

Позже выяснилось, что в результате инцидента два человека погибли. Сейчас устанавливают местонахождение остальных членов экипажа. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта".

