Танкер столкнулся с железнодорожным мостом на Волге в Костроме

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

В Костроме танкер, следовавший из Татарстана в Ярославль, столкнулся с железнодорожным мостом на Волге, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

Инцидент произошел на 601-м километре реки. По предварительным данным, танкер столкнулся с перекрытием железнодорожного моста на перегоне ж/д станции Кострома-Новая – Каримово.

В результате столкновения никто не пострадал. Задержек в движении по ж/д мосту и розлива топлива нет, отметили в ведомстве. В настоящее время по факту произошедшего следователи проводят доследственную проверку. Также будет установлен причиненный ущерб.

Между тем в июле танкер, перевозивший 1,4 миллиона литров мазута, затонул у берегов Филиппин. Судно перевернулось недалеко от Манилы, с него удалось спасти 16 из 17 человек. Министр транспорта Филиппин Хайме Баутиста заявил, что один человек после произошедшего пропал.