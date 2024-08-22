Эксперт Костантино: причиной крушения яхты в Италии стал человеческий фактор

Фото: AP Photo/Salvatore Cavalli

Причиной крушения суперяхты Bayesian у берегов Италии стал целый ряд ошибок, совершенных экипажем и пассажирами, считает глава построившей судно компании The Italian Sea Group Джованни Костантино.

По его словам, которые приводит газета Corriere della Sera, люди не должны были находиться в каютах, а судно не должно было стоять на якоре. Кроме того, он указал, что экипаж не мог не знать о надвигавшемся шторме, поскольку в прогнозе погоды он упоминался, а местные рыбаки не вышли в тот день в море.

Также Костантино утверждает, что затонувшее судно было одной из самых надежных яхт в мире, а сам шторм не представлял бы собой "никакого риска" для судна. Как считает эксперт, яхта не потеряла бы устойчивость, если бы были приняты все необходимые меры предосторожности.

Он напомнил, что другие яхты, построенные на его верфи, в 2005 году пережили самый разрушительный ураган в истории США – "Катрину".

Между тем эксперты итальянской службы береговой охраны опознали тела пяти пассажиров затонувшей яхты. Специалисты подтвердили, что жертвами крушения стали председатель совета директоров одного из крупнейших инвестиционных банков в мире Morgan Stanley International Джонатан Блумер, его супруга Джуди, британский миллионер в сфере высоких технологий Майкл Линч, юрист британской фирмы Clifford Chance Крис Морвилло и его жена Неда.

До этого была подтверждена гибель шеф-повара яхты Рекалдо Томаса с двойным гражданством Канады и Антигуа и Барбуды. Пропавшей без вести пока считается 18-летняя дочь Линча Ханна. Ранее сообщалось, что ее тело тоже обнаружили, но эта информация оказалась неверной.

Яхта Bayesian затонула утром 19 августа недалеко от города Палермо. Судно шло под британским флагом. Причиной крушения яхты стал налетевший смерч. Сейчас судно находится на глубине 49 метров в 800 метрах от берега. Всего на борту находились 22 человека. Спаслись 15 человек.

