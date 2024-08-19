ANSA: шесть человек пропали без вести после затопления яхты в Италии

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Шесть человек считаются пропавшими после затопления яхты Bayesian в Италии, один пассажир погиб. Всего на судне находились 22 человека, пишет RT со ссылкой на ANSA.

В СМИ отметили, что речь идет о яхте с британским флагом. Береговая охрана спасла 15 пассажиров, включая ребенка. Сейчас судно находится на глубине 49 метров в 800 метрах от берега.

Ранее стало известно, что в Атлантике затонуло рыболовецкое судно. Оно направлялось в район рыбного промысла к востоку от столицы Фолклендских островов Стэнли, где столкнулось с сильным ветром и семиметровыми волнами.

При крушении рыболовецкого судна погибли трое россиян. По данным береговой охраны Фолклендов и судовладельца, всего на борту было восемь россиян, четверо из них живы.

