Пассажирский теплоход сел на мель в Ладожском озере

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Пассажирский теплоход "К. А. Тимирязев" сел на мель в Ладожском озере, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, 2 августа теплоход, следующий из острова Валаам до Санкт-Петербурга, уклонился от курса в районе острова Коневец и сел на мель. При этом разлива нефтепродуктов и водотечности корпуса не допущено. На борту находятся 170 пассажиров и 47 членов экипажа, при этом пострадавших среди них нет, уточнили в ведомстве.

По факту произошедшего Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку, в свою очередь, Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности судоходства, а также соблюдение прав пассажиров и даст оценку действиям ответственных лиц.

Кроме того, собственник также принимает меры для снятия судна с мели.

Ранее на реке Волге около села Верхний Услон в Татарстане столкнулись два грузовых парома. Татарская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований о безопасности судовождения и обещала принять соответствующие меры при наличии оснований.