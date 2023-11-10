Едва не затонувший эстонский паром прибыл в латвийский порт – СМИ

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Эстонский паром Amalie, получивший накануне опасный крен, смог добраться до латвийского порта. Об этом пишет эстонское агентство ERR.

Паром следовал в Балтийском море с острова Рухну до острова Кихну, однако накануне он опасно накренился. На борту судна находились 15 человек – 12 пассажиров и 3 члена экипажа. Также на борту были грузы, два автомобиля, прицеп, экскаватор и бензовоз.

Спасательный вертолет эвакуировал 7 пассажиров, одному из которых понадобилась медицинская помощь. Однако судно уже не смогло войти в порт Рухну, поэтому было принято решение плыть в сторону берега Латвии.

Остальных пассажиров не удалось эвакуировать из-за погодных условий, а использование спасательной лебедки было бы слишком рискованно, заявил представитель полиции Пыхьяской префектуры Таави Кирсс. В итоге на борту остались шестеро – 2 члена экипажа и 4 пассажира. Еще несколько человек подобрали на спасательном судне.

Ранним утром 10 ноября Amalie в сопровождении 3 спасательных судов направилась в латвийский порт Мерсрагс. К этому времени погодные условия улучшились, а крен парома не изменился.

Официально о прибытии Amalie не сообщалось, однако журналисты выяснили, что судно прибыло в порт уже в 14:30 по местному времени (15:30 по Москве). Они сослались на данные сайта Marinetraffic, а также веб-камеру латвийского порта, которая зафиксировала судно.

Представитель полиции заявил, что крен парома мог случиться из-за перемещения груза, который был плохо закреплен и сместился на левый борт. Мэр Рухну Андре Ны рассказал, что паром является очень важным кораблем для жителей острова, так как другое судно не может принимать грузы свыше 3 тонн, а Amalie вмещает в себя 35 тонн.

Ранее корабль "Виктория" подал сигнал бедствия у берегов Сахалина, сев на мель. Капитан сообщил МЧС, что повреждений судна и поступления воды нет. На борту находятся десять членов экипажа, в медицинской помощи они не нуждаются. Танкер перевозит 700 тонн топлива.

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