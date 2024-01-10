10 января, 16:33Происшествия
Катер с российскими туристами затонул рядом с Пхукетом
Фото: телеграм-канал Baza
Прогулочный катер Martini с шестью российскими туристами на борту затонул рядом с Пхукетом, сообщает RT.
По данным местных СМИ, двое взрослых и четверо детей совершали экскурсию по островам. Во время стоянки на якоре в бухте катер внезапно начал заполняться водой.
Находившееся рядом судно спасло пассажиров и членов экипажа. В результате обошлось без пострадавших.
Ранее стало известно, что судно "Паром 4" с пассажирами и автомобилями сел на мель на реке Лене в районе поселка Нижний Бестях в Якутии. Судно перевозило пассажиров и автомобили из Нижнего Бестяха в Якутск.
В результате пострадавших не было, а прокуратура теперь выясняет причину произошедшего.
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