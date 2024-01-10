Катер с российскими туристами затонул рядом с Пхукетом

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Прогулочный катер Martini с шестью российскими туристами на борту затонул рядом с Пхукетом, сообщает RT.

По данным местных СМИ, двое взрослых и четверо детей совершали экскурсию по островам. Во время стоянки на якоре в бухте катер внезапно начал заполняться водой.

Находившееся рядом судно спасло пассажиров и членов экипажа. В результате обошлось без пострадавших.

Ранее стало известно, что судно "Паром 4" с пассажирами и автомобилями сел на мель на реке Лене в районе поселка Нижний Бестях в Якутии. Судно перевозило пассажиров и автомобили из Нижнего Бестяха в Якутск.

В результате пострадавших не было, а прокуратура теперь выясняет причину произошедшего.

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