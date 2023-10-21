Паром с пассажирами и автомобилями сел на мель на реке Лена в Якутии

Фото: телеграм-канал "Восточно-Сибирская транспортная прокуратура"

Судно "Паром 4" с пассажирами и автомобилями сел на мель на реке Лена в Якутии. Об этом сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным прокуратуры, паром сел на мель в районе поселка Нижний Бестях. Судно перевозило пассажиров и автомобили из Нижнего Бестяха в Якутск.

"На борту находится 50 пассажиров, 3 члена экипажа. Пострадавших нет", – заявили в ведомства.

В настоящее время прокуратура выясняет причину произошедшего. Также сейчас проводятся работы по снятию судна с мели при помощи буксира.

В ведомстве подчеркнули, что транспортная прокуратура Якутии проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Ранее сообщалось, что грузовое судно "Александр Гусев" село на мель близ Мурманска. По словам представителя морского поиска и спасения, на судне находились 8 человек. Из-за шторма он не могли воспользоваться плотами.

До этого шторм вынес сухогруз Queen lend под флагом Либерии к побережью в Углегорском районе на западном побережье Сахалина. Отмечалось, что на борту сухогруза находился экипаж из 22 граждан КНР. Позже появилось сообщение, что сухогруз снялся с якоря и не нуждается в помощи. В СМИ добавили, что судно не получило повреждений. Также никто из персонала не пострадал.

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