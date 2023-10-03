Сухогруз под флагом Либерии штормом прибило к берегу Сахалина

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Шторм вынес сухогруз Queen lend под флагом Либерии к побережью в Углегорском районе на западном побережье Сахалина, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на морской координационный спасательный центр "Южно-Сахалинск".

Судно прибило ближе к берегу из-за непогоды. При этом оно не село на мель, а стоит на якоре, пережидая непогоду. Глубина моря в месте, где находится судно, составляет 20 метров. При этом максимальная осадка Queen lend – 7 метров. Опасности разлива нефтепродуктов нет.

На борту сухогруза находится экипаж из 22 граждан КНР. Сухогруз прибыл из китайского порта Далянь (КНР) в угольный морской порт Шахтерск.

Ранее сообщалось, что в Амурском заливе во Владивостоке опрокинулось маломерное рыболовное судно. Происшествие случилось ночью 9 декабря 2022 года за пределами акватории порта. На борту находился экипаж из трех человек. Они были спасены.