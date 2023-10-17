Грузовое судно село на мель в Баренцевом море близ Мурманска

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Грузовое судно "Александр Гусев" село на мель близ Мурманска. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на службу морского поиска и спасения.

"Генгруз "Александр Гусев" вышел из порта Мурманска и сел на мель в Кольском заливе недалеко от Большого Оленьего маяка. Экипаж доложил об угрозе опрокидывания из-за шторма", – заявил представитель службы.

По его словам, на судне находятся восемь человек. Из-за погоды они не могут воспользоваться плотами, сказал он.

Судно "Александр Гусев" построено в 1993 году. Оно относится к типу "генеральный груз".

В начале октября шторм вынес сухогруз Queen lend под флагом Либерии к побережью в Углегорском районе на западном побережье Сахалина. Отмечалось, что на борту сухогруза находился экипаж из 22 граждан КНР. Позже появилось сообщение, что сухогруз снялся с якоря и не нуждается в помощи. В СМИ добавили, что судно не получило повреждений. Также никто из персонала не пострадал.

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