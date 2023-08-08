Экспедиционное судно "Михаил Сомов" сняли с мели у Земли Франца-Иосифа

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов" получилось снять с мели в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Романа Ершова.

По его словам, экипажу удалось снять судно с мели самостоятельно.

О том, что "Михаил Сомов" застрял на мелком участке акватории архипелага Земля Франца-Иосифа, стало известно 25 июля. В пресс-службе ГУ МЧС России по Архангельской области сообщали, что судно остановилось между Комсомольскими островами и Землей Вильчека в Баренцевом море. На момент инцидента на борту находился 91 человек.

На этом фоне Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку. Ведомство изучит все обстоятельства, даст оценку действиям ответственных должностных лиц, при наличии оснований примет меры.

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