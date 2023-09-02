Прогулочный катер прибило волной к крейсеру "Аврора"

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Прогулочный катер волной прибило к крейсеру Аврора, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

ЧП произошло в ночь на 2 сентября. Никто не пострадал. Музей также повреждений не получил.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, которые отбуксировали катер. По предварительным данным, причиной происшествия стала поломка генератора на катере.

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