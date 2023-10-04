Прибитый штормом к берегу Сахалина сухогруз отошел на рейд

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Сухогруз Queen lend под флагом Либерии, который был прибит штормом к побережью в Углегорском районе на западном побережье Сахалина, снялся с якоря и не нуждается в помощи. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ООО "Восточная горнорудная компания" (ВГК), которое осуществляет свою деятельность в Углегорском морском порту.

Отмечается, что 3 октября к 19:00 по местному времени ветер стих, после чего сухогруз отошел на рейд. Балкер не соприкасался с морским дном, опасность разлива нефтепродуктов отсутствует. Сухогруз не получил повреждений, персонал также в безопасности, подчеркнул собеседник агентства.

По его информации, сейчас судно находится на рейде возле поселка Шахтерск Углегорского района, где расположен угольный морпорт ВГК.

Судно прибило ближе к берегу 3 октября из-за непогоды. Оно не село на мель. Глубина моря в месте, где находилось судно, составляет 20 метров. При этом максимальная осадка Queen lend – 7 метров. На борту находится экипаж из 22 граждан КНР.

Ранее прогулочный катер волной прибило к крейсеру "Аврора" в Санкт-Петербурге. Никто не пострадал. Музей также повреждений не получил. По предварительным данным, причиной происшествия стала поломка генератора на катере.

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