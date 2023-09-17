Шедшее из России судно столкнулось с контейнеровозом около Стамбула

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Сухогруз, который направлялся из России, столкнулся с контейнеровозом у берегов Стамбула. Пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральное управление береговой охраны Турции.

"У причала Ахыркапы в Мраморном море столкнулись сухогруз New Legend длиной 228 метров и контейнеровоз Elbsun длиной 141 метр", – отметило ведомство.

По информации береговой охраны, New Legend под флагом Гонконга следовал из РФ в Малайзию. Там добавили, что пострадавшие и жертвы отсутствуют, ущерба окружающей среде нет.

Ранее стало известно, что моторная лодка и теплоход столкнулись в Марий Эл. Из-за этого следователи начали проверку. Ведомство отметило, что в результате столкновения один мужчина был спасен, второй – получил травмы и утонул.

До этого в проливе Дарданеллы произошло столкновение следующего из РФ в Грецию танкера с катером. Буксир TÜRKELİ и катер KEGM-9 быстро были направлены на место происшествия.

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