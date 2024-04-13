Два грузовых парома столкнулись на Волге в Татарстане

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Два грузовых парома столкнулись на реке Волга около села Верхний Услон в Татарстане. Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщается в телеграм-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

Татарская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований о безопасности судовождения. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры.

Ситуацию контролирует Приволжская транспортная прокуратура.

Ранее два минных тральщика Военно-морских сил (ВМС) Великобритании столкнулись на базе в Бахрейне и получили повреждения обшивки. Тральщик Chiddingfold на заднем ходу врезался в военный корабль Bangor, пока тот был пришвартован на военно-морской базе. После случившегося было начато флотское расследование на высшем уровне.

До этого польская яхта Grazie Mamma затонула неподалеку от входа в порт Танжер в Гибралтарском проливе из-за нападения косаток. Стая китообразных начала биться о руль, что и вызвало большие повреждения и течь на корабле. Капитан, экипаж и спасатели пытались привести яхту в порт, однако судно затонуло.

