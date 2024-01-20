Два британских минных тральщика столкнулись на базе в Бахрейне – СМИ

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Два минных тральщика Военно-морских сил (ВМС) Великобритании столкнулись на базе в Бахрейне и получили повреждения обшивки. Об этом пишет издание Mirror, ссылаясь на источники.

Уточняется, что тральщик Chiddingfold на заднем ходу врезался в военный корабль Bangor, пока тот был пришвартован на военно-морской базе.

После случившегося было начато флотское расследование на высшем уровне, в рамках которого будут установлены все обстоятельства аварии. Авторы статьи отмечают, что оба судна представляются крайне ценными для британской армии, в связи с чем ликвидация последствий этого инцидента может обойтись очень дорого.

Представитель ВМС сообщил изданию, что при аварии никто из членов экипажа не пострадал, однако он не стал уточнять масштабы повреждений кораблей.

По информации журналистов, оба судна входят во флотскую группу Великобритании, развернутую в Персидском заливе и Индийском океане в рамках операции Kipion.

Ранее Минобороны Соединенного Королевства сообщило, что Великобритания отправит на Украину два минных тральщика типа Sandown, чтобы повысить безопасность в Черном море.

До этого СМИ сообщали о том, что неизвестные намеренно повредили строящийся британский военный корабль HMS Glasgow. Уточнялось, что злоумышленники повредили около 60 кабелей на фрегате. В связи с инцидентом было начато внутреннее расследование. Работу на судне временно приостановили.