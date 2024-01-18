ВМС Великобритании сообщили о новой атаке на судно у берегов Йемена

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Нападение на судно было совершено в 85 морских милях к юго-востоку от йеменского города Эш-Шихр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Уточняется, что произошла атака. Других деталей британские ВМС не привели.

15 января хуситы подтвердили ракетную атаку на другой корабль США в Аденском заливе. Они также заявили, что считают законными целями американские и британские корабли, которые были задействованы при нанесении ударов по Йемену.

Первые авиаудары в рамках американо-британской военной операции нанесли по Йемену в ночь на 12 января. По сообщениям СМИ, взрывы были слышны в столице Йемена Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Таиз и Дхамар.

Вашингтон также принял решение вернуть движение хуситов "Ансар Аллах" в список террористических организаций. США пошли на этот шаг после атак хуситов в Красном море, которые, по мнению американских властей, являются терроризмом и несут угрозу человеческим жизням, торговле и обеспечению гумпомощи.