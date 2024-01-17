США вернули движение хуситов "Ансар Аллах" в список террористических организаций

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Вашингтон вернул движение хуситов "Ансар Аллах" в список террористических организаций. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на американского чиновника.

"Несмотря на многочисленные предупреждения и дипломатические усилия, атаки хуситов не прекратились. В ответ на эти продолжающиеся и усиливающиеся атаки <...> США вносят движение "Ансар Аллах", более широко известное как хуситы, в перечень террористических организаций", – сказала чиновник.

Она добавила, что США пришли к такому решению после атак хуситов в Красном море, которые, по мнению американских властей, являются терроризмом и несут угрозу человеческим жизням, торговле и обеспечению гумпомощи.

Хуситов могут исключить из списка, если они прекратят наносить удары, резюмировала чиновник.

Ранее хуситы заявили, что считают законными целями американские и британские корабли, которые были задействованы при нанесении ударов по Йемену. Представитель движения также подтвердил ракетную атаку на корабль США в Аденском заливе.

Первые авиаудары в рамках американо-британской военной операции нанесли по Йемену в ночь на 12 января. По сообщениям СМИ, взрывы были слышны в столице Йемена Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Таиз и Дхамар.

Замминистра иностранных дел в правительстве хуситов Хусейн аль-Эззи пригрозил Соединенным Штатам и Великобритании "высокой ценой" за массированные авиаудары.