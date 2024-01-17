Западной коалиции безразлична гибель мирных людей в Йемене – МИД РФ

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Западная коалиция не считается с гибелью мирных жителей в Йемене и других странах, поскольку рассчитывает потом переписать историю, сообщила в интервью радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, на Западе привыкли, когда надо, проводить бомбардировки по любым объектам – военным, гражданским и социальным, и им все равно, кто на какой стороне истории, есть ли там мирные жители, сколько там женщин, детей, стариков.

"А могут ли вывезти оттуда людей обездвиженных, которые проходят лечение, – все равно. Им абсолютно все равно и всегда было все равно, исторически все равно", – подчеркнула дипломат.

Она предположила, что это происходит, так как представители Запада знают, что потом сотрут любую табличку, сожгут любой учебник истории и снесут любой памятник, которые будут свидетельствовать о фактах.

По ее словам, в данном случае Запад волнует лишь то, насколько бомбардировками Йемена смогут отвлечь внимание от провалов в других частях региона, а также насколько США смогут создать внутри страны ощущение некой проактивности и повлиять на голоса избирателей.

Ранее хуситы заявили, что считают законными целями американские и британские корабли, которые были задействованы при нанесении ударов по Йемену.

Представитель движения также подтвердил ракетную атаку на корабль США в Аденском заливе. По его словам, при проведении операции применялись несколько противокорабельных ракет.

Первые авиаудары в рамках американо-британской военной операции нанесли по Йемену в ночь на 12 января. По сообщениям СМИ, взрывы были слышны в столице Йемена Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Таиз и Дхамар.

Замминистра иностранных дел в правительстве хуситов Хусейн аль-Эззи пригрозил Соединенным Штатам и Великобритании "высокой ценой" за массированные авиаудары.