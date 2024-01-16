США и Британия нанесли удары по провинции Эль-Байда в центре Йемена – СМИ

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Соединенные Штаты и Великобритания нанесли удары по объектам в провинции Эль-Байда в центре Йемена. Об этом РИА Новости сообщил источник в местных органах власти.

Он рассказал, что были атакованы казармы в Эль-Байде к юго-востоку от столицы Йемена Саны. По словам собеседника агентства, американские и британские самолеты сбрасывали бомбы на объекты группировки "Ансар Алла" в военном лагере округа Мукайрас, на территории крепости Ат-Таффа и объекты в округе Ас-Савмаа.

Первые авиаудары США и Британия нанесли по Йемену в ночь на 12 января. По сведениям СМИ, взрывы были слышны в Сане, Ходейде, Сааде, Таизе и Дхамаре.

Следующий удар по Йемену был зафиксирован в ночь на 13 января. Замминистра иностранных дел в правительстве хуситов Хусейн аль-Эззи заявил, что Америке и Великобритании "придется заплатить высокую цену" за массированные авиаудары.

Ситуацию в Йемене также прокомментировали в российском посольстве. Временный поверенный в делах РФ в стране Евгений Кудров на встрече с главой йеменского МИД Ахмедом Авадом бен Мубараком заявил, что возможное обострение конфликта и на его прилегающих акваториях необходимо предотвратить. По его словам, рост уровня напряженности в Йемене может перечеркнуть все продвижения, достигнутые в урегулировании ситуации в этой стране.