США подтвердили попадание ракеты хуситов в американское судно в Красном море

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Вашингтон подтвердил попадание ракеты хуситов в американское грузовое судно в Красном море. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное командование Соединенных Штатов.

"15 января поддерживаемые Ираном хуситы запустили противокорабельную баллистическую ракету с подконтрольной территории Йемена и нанесли удар по шедшему под флагом Маршалловых Островов, принадлежащему и управляемому США контейнеровозу "Гибралтар Игл", – сообщили представители командования.

Уточняется, что судно продолжило движение. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее о попадании ракеты в судно у берегов Йемена сообщили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании. Как уточнили в ведомстве, удар по судну был нанесен с воздуха.

При этом в организации по морской безопасности в Великобритании под названием Ambrey заявили, что атаку могло осуществить йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" в качестве ответа на атаки США и Великобритании по их территории.

Первые авиаудары в рамках американо-британской военной операции нанесли по Йемену в ночь на 12 января. По сообщениям СМИ, взрывы были слышны в столице Йемена Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Таиз и Дхамар.