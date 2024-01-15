Посол РФ в Израиле заявил, что удары США по Йемену разжигают конфликт на Ближнем Востоке

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Удары Соединенных Штатов по Йемену разжигают конфликт на Ближнем Востоке. Об этом заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, заявлять США могут все что угодно, осуществляя при этом военные удары по территории Йемена. А это стремление к разжиганию конфликта на Ближнем Востоке, добавил Викторов.

В свою очередь, политолог Ростислав Ищенко заявил, что операция Запада против Йемена скажется на помощи Киеву. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Он указал, что война требует денег и расходного материала – то, чего не хватает Украине, то, чем США ее до сих пор снабжали. С его слов, даже американский бюджет "не резиновый", как и их склады с оружием. Как показывает практика, с хуситами воевать можно долго и сложно, уточнил политолог.

Эксперт считает, что Штатам придется потратить очень много боеприпасов в конфликтах на Ближнем Востоке.

Первые авиаудары в рамках американо-британской военной операции нанесли по Йемену в ночь на 12 января. По сообщениям СМИ, взрывы были слышны в столице Йемена Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Таиз и Дхамар.

Новый удар по Йемену пришелся в ночь на 13 января. Замминистра иностранных дел в правительстве хуситов Хусейн аль-Эззи пригрозил Соединенным Штатам и Великобритании "высокой ценой" за массированные авиаудары.