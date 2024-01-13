США и Великобритания нанесли новый авиаудар по столице Йемена – СМИ

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Военная авиация США и Великобритании нанесла новый авиаудар по столице Йемена – городу Сана. Об этом сообщает йеменский телеканал Al Masirah.

Подробности и последствия удара не приводятся.

Агентство Reuters со ссылкой на двух чиновников из американской администрации также подтвердило нанесение нового удара по Йемену.

Первые авиаудары в рамках американо-британской военной операции были нанесены по Йемену в ночь на 12 января. По сообщениям СМИ, взрывы были слышны в столице Йемена Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Таиз и Дхамар.

Американский президент Джо Байден заявил, что отдал приказ о нанесении ударов в качестве прямого ответа на нападения хуситов на международные морские суда в Красном море.