Байден подтвердил нанесение США и Великобританией ударов по объектам хуситов в Йемене

Фото: ТАСС/AP/Stephanie Scarbrough

Президент США Джо Байден подтвердил нанесение США и Великобританией ударов по позициям хуситов в Йемене. Об этом со ссылкой на заявление американского президента сообщает ТАСС.

"Сегодня по моему указанию вооруженные силы США совместно с Соединенным Королевством и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов успешно нанесли удары по ряду объектов в Йемене, которые повстанцы-хуситы использовали для того, чтобы поставить под угрозу свободу судоходства", – указано в заявлении.

Байден отметил, что данные удары были нанесены как прямой ответ на нападения хуситов на международные морские суда в Красном море. По его словам, авиаудары США и союзников приняты продемонстрировать, что враждебные акты против свободной морской навигации не останутся без ответа.

Президент США также заявил, что "без колебаний" примет дополнительные меры по защите людей и свободной торговли в случае необходимости.

Ранее СМИ сообщали, что четыре авиаудара в рамках американо-британской военной операции были нанесены по столице Йемена Сане. Кроме того, удары были нанесены по целям в городе Ходейда, Саада, Таиз и Дхамар.

Сообщалось, что удары по позициям хуситов наносились с самолетов, кораблей и подлодок.





