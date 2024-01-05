Власти США готовятся к новой войне на Ближнем Востоке – СМИ

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Администрация американского лидера Джо Байдена готовится к потенциальному расширению конфликта между Израилем и Палестиной в новую войну на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Как сообщил изданию высокопоставленный чиновник Белого дома, власти США в данный момент обсуждают сценарии возможного участия Штатов в новой ближневосточной войне.

Так, американские военнослужащие разрабатывают планы ответных ударов по объектам хуситов на территории Йемена и занимаются прогнозированием будущих атак. Разведывательное сообщество, в свою очередь, готовит планы отражения ударов по Соединенным Штатам со стороны проиранских групп в Ираке и Сирии.

По словам источников газеты, в Вашингтоне опасаются того, что хуситы в конечном итоге смогут потопить какой-либо корабль в Красном море. Также американскую администрацию тревожит возможное распространение насилия в секторе Газа на Палестинскую автономию на Западном берегу Иордана и Ливан.

Как отмечают авторы статьи, подобная эскалация может привести к тому, что Байден окажется еще сильнее впутан в Ближний Восток, тогда как его президентская кампания требует фокусироваться на внутренних проблемах США. Это создаст определенные риски для его переизбрания.

Вместе с тем на сегодня Джо Байден сосредоточен на более важных для избирателей вопросах: экономика страны, право на аборты и будущее демократии.

В декабре глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Израиля Йоав Галант обсудили в телефонном разговоре подготовку к действиям, направленным на стабилизацию остановки в секторе Газа.

Кроме того, руководители военных ведомств обсудили угрозы безопасности в регионе, среди которых "дестабилизирующие обстановку действия "Хезболлах" в южной части Ливана", вылазки связанных с Ираном формирований против сил Штатов в Ираке и Сирии и атаки хуситов на суда в Красном море.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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